Det var dags för European junior cup den första helgen i oktober. Forshedabon Emil Auselius, som tävlar för Bredaryds SOK, noterade ett fint resultat. Auselius fixade en nionde plats i medeldistansen som bästa resultat, blev med det bäste svensk i sin klass men var även med och tävlade i stafetten och långdistansen. Nu är den duktige 18–åringen hemma i Sverige igen.

– Jag har haft en ganska knackig höst. Men det kändes bra att ta en nionde plats. Det blev en tidig uppstigning onsdag morgon för avresa till Schweiz och sedan kom jag hem till Sverige natten mot måndagen. Nu är jag i Eksjö igen där jag studerar på orienteringsgymnasiet, säger Emil Auselius.

25–manna som är en av Sveriges största orienteringstävlingar avgjordes också under helgen i skogarna kring Stockholm. Bredaryd slutade där 59:a i stafetten medan OK Vivill blev 166:a. 366 lag var med och tävlade. Under söndagens medeldistans vann Axel Elmblad i H16 och Carina Svensson i D50, båda från Bredaryds SOK:s. Tuva Nylund, Bredaryd, blev tvåa i D14 och klubbkamraten Håkan Svensson slutade på samma placering i H55.