Den här veckan pågår Gothia Cup. Från Värnamo Nyheters spridningsområde är förutom Rås även Skillingaryds IS P15, Gislaveds IS P15 och IFK Värnamo i SEF Trophy med under veckan i Göteborg.

Rås LB vann över Stocksund med 3–0 i premiären på måndagen. Saga Johnsson, Alicia Bergström och Ida Nilsson gjorde målen.

– En härlig start på turneringen där vi spelar ett effektivt och varierat spel. Vi skapar otroligt mycket målchanser och är närmare 6-0 än 3-1. Vi luftar 15 av 18 spelare denna match. Viktigt i längden och det känns bra som ledare, säger Rås LB:s tränare Stefan Svensson.

– Vi dominerar spelet och bollinnehavet i matchen. Motståndarna hade inte ett skott på mål. Nu hoppas vi att det fortsätter i samma takter, fortsätter Stefan Svensson.

Under tisdagen möter Rås LB först danska Viborg och sedan Qwatonna Fusion som kommer från USA.

Gislaveds IS förlorade klart med 0–4 mot Maryland United FC, som kommer från USA. Gislaved möter under tisdagen Linköpings FF. Skillingaryd kryssade mot Stångebro United. Matchen slutade 0–0. Tisdag spelar SIS mot franska Noisy Le Grand Fotball Club. IFK Värnamo vann över Dalkurd med 1–0 sedan Carl Sandberg gjort målet.