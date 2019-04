Felix Rosenqvist har presenterat sig på den amerikanska racingscenen under inledningen av 2019. Efter en tredjeplats i debutkvalet i St. Petersburg, där han länge var i ledning innan han till slut tog målflagg som stark fyra, följde smålänningen upp i samma anda senast på Circuit of the Americas (COTA) där han slog till med hela helgens allra snabbaste varv. Ett lite tyngre race lämnade dock mer att önska för Rosenqvist och hans stall Chip Ganassi Racing, och inför helgens sammandrabbningar i Alabama är målet tydligt: att visa att man är redo att vända blad efter problemen i Texas.

Söndagens race körs klockan 22.15 svensk tid på söndag.