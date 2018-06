Det blir andra året som John Larsen och Frida Rosén är engagerade som turistvärdar. Det var då som Larsen hifi hyrde in sig i lokalerna tillsammans med David Design. Samtidigt började dottern Frida ratta den intilliggande presentbutiken som då hette Skillingaryd Design Center. Det är denna som under sommarmånaderna lite mer officiellt skyltas om till turistbyrå. Men butiken och turistvärdarna är tillgängliga under större delen av året. För ett halvår sedan flyttade David Design, samtidigt som Johns företag tog över en större del av de kommunägda lokalerna. Sedan dess har butiksdelen gått under namnet Magasinet.

Nytryckt besökskarta

Beroende på ålder, intresse och tid, finns det mycket att informera om för trion. Här intill kan du se en del av det vanligaste utbudet. Men en turistvärd måste vara beredd på att tipsa och informera om allt som har med en vistelse att göra. Finns det exempelvis någon sommaröppen restaurang och var kan man köpa fiskekort?



I direkt anslutning till turistbyrån ligger attraktioner som Västra lägret, Miliseum och livsstilsbutiken och kaféet Tina & översten. Populäraste badplatsen är Hjortsjön i Vaggeryd, och vill man åka lite längre erbjuds fika i Byarums hembygdsgård.

I år har det tryckts upp en ny besökskarta och en ny besöksguide. Dessutom har informationen på webben uppdaterats.

Tysk turistvärd

I augusti byts Ebba ut mot Tysklandsfödda Belinda Habersack, som började jobba som turistvärd redan 2015. Hon kom till Sverige tillsammans med sin turistande familj redan när hon var elva år och har sedan dess gått flera kurser i svenska.





Hur har ni det med språkkunskaperna tills dess?

– Jag kan ju prata flytande danska, vilket är en fördel här. Jag får också chansen att träna min skoltyska, säger John som konstaterar att tyskarna nu kommer under olika tider på året - alltså inte bara i augusti som för 20-30 år sedan.

Han berättar om ett besök nyligen, då åtta tyska knuttar letade efter en bank att växla pengar i. Rådet blev att använda kort så mycket som möjligt, eller att ta ut i bankomaten.

Vad skulle du själv vilja besöka om du var turist i Vaggeryds kommun?

– Eftersom jag är musikaliskt intresserad måste jag ju säga Diggiloo.

Får inte in broschyrer

Av kommunens evenemangskalender att döma verkar det mesta cirkulera kring ett fåtal större händelser…

– Ja, men jag tror att den listan skulle kunna vara betydligt längre om alla föreningar hörde av sig och berättade om vad de har på gång. En föreningsmänniska kom hit och undrade varför vi inte hade just deras broschyrer, vilket berodde på att de inte gett oss några, säger John Larsen.

