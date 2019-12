Vid 16.28 på onsdagseftermiddagen larmades polisen till en 90-årig kvinnas bostad i Värnamo. En anhörig hade slagit larm om att kvinnan hade blivit utsatt för bedrägeri.

Den 90-åriga kvinnan fick ett samtal från en person som utgav sig för att komma från polisen. Den falska polisen sade då att kvinnan blivit utsatt för ett kortbedrägeri och att en annan person därför skulle komma och hämta hennes bankkort.

Strax därefter dök en person upp vid kvinnans bostad och tog med sig hennes kort. Därefter saknades det 19 000 kronor från kvinnans konto.

Polisen utreder nu händelsen som bedrägeri men har ännu ingen misstänkt i fallet.

Under hösten och vintern har polisen sett en ökning av fall av falska polisen i södra Småland och norra Skåne. Under ett par veckor i november hade polisen fått in ett 25-tal anmälningar från Markaryds kommun.

– Misstänker man detta uppmanar vi de äldre att ringa 112. Bevisligen befinner sig dessa personer på den aktuella orten i den stunden, säger Robert Loeffel, presstalesperson hos polisen i Region Syd.