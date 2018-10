Extrainsatta möten i allianspartierna

Vilken dramatik det blev mellan Kronängs IF och Anderstorps IF i den sista kvalmatchen till division 3 i fotboll. Anderstorp låg under med bara några minuter kvar att spela, samtidigt hade rapporter gjort gällande att Åsarp/Trädet ledde sin match.

Det skulle innebära att Anderstorp missade en uppflyttning. Men Karl Josefsson klev fram, ordnade 1–1 i slutminuten och sköt Anderstorp till trean.