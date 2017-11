Under måndagen kallade IFK Värnamo in till en pressträff för att reda ut eventuella frågetecken i härvan kring Christian Järdlers vara eller inte vara i klubben. Under den pressträffen visade det sig också att IFK Värnamo och Öster var överens om att låta Christian Järdler gå mellan klubbarna.

– Jag gick till vår marknadschef och sa att han skulle förbereda en nyhet om att vi var överens och att Christian lämnar, berättade IFK:s sportchef Thomas Lundqvist då.

I samma veva som IFK började förhandla med Christian Järdler om hans bonus fick Lundqvist nys på något som fick klubben att agera.

– Jag fick information från två vänner i branschen som sa att Christian skulle plocka med sig spelare från Värnamo till Öster. Så då ringde jag till Fredrik Gustafsson (sportsligt ansvarig i Östers IF:s styrelse) och han förnekade detta.

IFK ville då få in i kontraktet att Öster inte fick värva några spelare, varken de som hade kontrakt eller de som hade utgående kontrakt, från IFK Värnamo utan viss kompensation fram till början på nästa säsong. En klausul som Öster nekade till. Kanske gjorde man rätt i det då det nu visar sig att den klausulen skulle vara ogiltig. I alla fall om man får tro Spelarföreningen.

– Ett sådant avtal bryter mot Bosman-domen, säger generalsekreteraren Magnus Erlingmark till Fotbollskanalen.

Erlingmark menar att även om klubbarna valt att skriva under ett sådant avtal hade så hade det inte blivit giltigt.

– Man bryter ju mot Bosman-regeln om man skulle teckna ett sådant avtal, så jag antar att det inte är giltigt oavsett om man skriver under det eller inte - om man ser till Fifas och Svenska Fotbollförbundets regelverk.