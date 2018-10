Under lördagen nåddes kulmen i Världens barn-insamlingen och många var ute med bössorna i dess sista skälvande timmar för att pressa resultatet ytterligare en bit uppåt.

I Vaggeryds kommun bidrog Röda Korsets Kupan med grundplåten på 200 000 kronor. Det är det största enskilda bidraget i hela Småland.

– Under den tv-sända galan var det sedan ett företag som skänkte 50 000 kronor berättar kyrkoherde Klas Svensson i Skillingaryds församling.

”De vinner i längden”

Företaget visar sig vara Nordiq Group i Vaggeryd, tillverkare av plåtprodukter.

– Det är fantastiskt när företag gör insatser för andra på det här sättet. Många företag sponsrar ofta lokalt och gör stora insatser och jag tror att det är någonting de vinner på i längden, säger Monica Bengtsson som är ansvarig för Världens barn-insamlingen i Småland-Öland.

Vaggeryds kommun nådde som helhet upp till 296 889 kronor, vilket är 21,37 kronor per invånare. Riksmässigt är det ett jättebra resultat, men i länet räcker det ”bara” till en tredjeplats. Kommunen har legat högt även historiskt: 2017 - 440 000, 2016 - 180 000 och 2015 - 228 000 kronor.

14 000 via Swish

Den tredje största delen i kommunens resultat är på 14 000 kronor. Det visar sig vara sådant som har betalats in via Swish. De som inte har haft kontanter på sig har kunnat skanna en QR-kod på bössorna och skänka via betaltjänsten.

– Det finns ytterligare en del som har kommit in via radions P4. De pengarna har fördelats proportionellt mellan länets kommuner, berättar Monica Bengtsson.

