”Det är inte bevisat”. Så inleder tingsrätten domen mot de fyra män i 20-25-årsåldern som varit åtalade för försök till mord på Malmövägen den 10 januari i år. Trots en omfattande polisutredning var det mycket som inte gick att bevisa.

Bilen utlånad

Det är ingen som har ifrågasatt att bilen, i vilken Bandidosledaren och två andra färdades i, verkligen blev beskjuten med minst sju skott den där natten eller att skotten avlossades från en bil som ägs av en av de åtalade. Vittnen har sett bilen på Malmövägen och att någon skjutit från bilen. Frågan är bara vem som sköt? Fanns de åtalade överhuvudtaget i bilen vid det här tillfället, eller talade bilägaren sanning när han påstod att bilen var utlånad?

De som skulle kunna ha besvarat frågan är de som blev beskjutna, målsägandena, men de har ända sedan den aktuella natten tigit som muren. När rättegången inleddes var endast en av de tre målsägandena på plats, men det berodde på att han sitter häktad i ett annat mål. Det hjälpte dock inte – han bad rätten respektera att han inte tänkte säga något och att få slippa att sitta med under resten av dagarna, vilket rätten beviljade. Det fanns heller ingenting annat i förundersökningen som kunde koppla de fyra till Malmövägen under den aktuella tidpunkten. En annan viktig detalj är att vapnet. Det har man inte kunnat hitta, vilket förstås är en besvärande detalj i den omfattande utredningen som sysselsatt ganska många poliser under flera månader.

Fängelse

Slutligen konstaterar rätten att förekomsten av tändsatspartiklar på de åtalade männen ”är besvärande men räcker inte för att nå upp till de höga beviskrav som gäller för en fällande dom i brottmål”. Experter från Nationellt forensiskt centrum vittnade under rättegången om att tändsatspartiklar är flyktiga och kan föras över mellan personer. Metoden är så osäker att en person som inte varit i närheten när skotten avlossades, ändå kan ha tändsatspartiklar på sig.

Redan när rättegången avslutades för två veckor sedan fick man en hint om att tingsrätten inte ansåg att åklagaren lyckats bevisa att det verkligen var de här fyra männen som skjutit mot Bandidosledarens bil på Malmövägen den 10 januari. Rätten beslöt nämligen att släppa samtliga fyra fria. I domen som meddelades på onsdagseftermiddagen konstaterar rätten att även om det finns anledning att ifrågasätta det som de åtalade sagt under rättegången, så spelar det ingen roll – åklagarens bevisning var för svag.

Det innebär att samtliga fyra frias från åtalet för försök till mord. En av dem döms dock till sex månaders fängelse för narkotikabrott sedan man följt efter mannen ut i skogen. När mannen lämnat platsen fann man med hjälp av en hund tre gömmor med cannabisharts och kokain.