Det pågår en tyst vårdskandal i vårt land. I dagarna kom nyheten att ytterligare tre ME-sjuka valt att avsluta sina liv. Och det finns det flera förklaringar till. Förutom att sjukdomen i sig har oerhört svåra och plågsamma symptom så är det många som inte får någon hjälp med sin sjukdom och sin oerhört svåra situation i sjukvården, om det inte råkar vara så att de har turen att råka bo i Stockholm där det finns kvalificerad vård. De två kliniker som finns där kan inte ta emot alla ME-sjuka och många av de sjuka är för dåliga för att ta sig dit.

Kunskapen i sjukvården är ofta liten och i värsta fall rent felaktig med resultat att den ME-sjuke rekommenderas behandling som gör dem sämre. Som anhörig till en ME-sjuk har jag vid flera tillfällen mött uttalanden som: ”lite aktivitet och träning skulle hjälpa, så att hen inte fastnar i en felaktig sjukdomsbild”. Eller så säger man från Vårdcentralen att ”ditt tillstånd är för komplicerat för oss, vi kan inte hjälpa dig”. Och så lämnas den sjuke ensam med sitt lidande.

Det som framför allt kännetecknar ME är den sjuke faktiskt blir sämre av fysisk och psykisk påfrestning, för de sjukaste också mycket liten påfrestning. Den senaste forskningen har visat att ME tycks ha med en störd energiproduktion att göra, som ger mycket svår utmattning och influensaliknande symptom och som vid påfrestning ger ökade besvär och till och med bestående ökade besvär.

Många inom vården ifrågasätter och diagnosen ME. Jag har t o m fått höra från läkare: ”över min döda kropp att jag skulle ställa diagnosen ME”. Det visar inte bara på bristande kunskap utan rent av en förfärande brist på respekt för det forskningen kommit fram till och framför allt den enskilda patienten.

Det behövs NU, och det snabbt, krafttag att få till ett kunskapslyft i sjukvården, på alla nivåer så att man förstår vad ME är och vad sjukdomen innebär. Det är inte längre acceptabelt att läkare kan hävda att ME inte är en fysisk sjukdom. Inte om man vill vara vetenskapligt förankrad.

Förutom själva sjukdomens plågor så drabbas den sjuke av den ytterligare belastning det innebär att inte bli trodd och tagen på allvar, utan istället bli betraktad som sjåpig och gnällig.

Jag har som anhörig fört en dialog med en vårdcentral om detta. Chefen där hävdar att ME är en åkomma som kräver fysisk träning och KBT (hjälp att tänka och hantera rätt). När jag då frågat vilken vetenskaplig grund det finns för det antagandet, och att patienten gått igenom sådan behandling med tydlig försämring som följd, så har jag mötts av tystnad. Och jag vet att jag inte är ensam om det bemötandet som anhörig eller som ME-sjuk. Det är inte acceptabelt!

Om en svårt cancersjuk patient skulle bemötas med att ”det du behöver är träning och Beteendeterapi, inte medicinsk behandling” så skulle det nog bli ramaskri, om inte ett fall för Socialstyrelsen. Tyvärr finns det ännu inte ett kliniskt användbart blodprov som visar ME, men på gruppnivå har forskningen visat avvikelser i immunförsvar, nervsystem, hormonsystem och energimetabolism. Detta innebär att det inte kan vara OK att avvisa ME som diagnos.

En annan svår påfrestning som drabbar många ME-sjuka är Försäkringskassans bemötande. Många har förutom kampen med sin svåra sjukdom också en svår kamp att föra med Försäkringskassan som ofta avslår ansökan om sjukpenning. Trots att det finns prejudicerande domstolsutslag så fortsätter Försäkringskassan att avslå. Det verkar som om man hoppas att den sjuke inte ska orka att överklaga. Att förutom att vara svårt sjuk, inte bli trodd i vården, också drabbas av att vara utan försörjning eftersom sjukpenning nekas kan knäcka vem som helst.

En medlemsenkät som patientföreningen RME har genomfört visar att medan behandlande läkare anser att bara 4 % av patienterna är arbetsföra till minst 75%, så påstår Försäkringskassan att 41% av de ME-sjuka har motsvarande arbetsförmåga.

Till detta kommer också att behöva kämpa med kommunen att få hjälp att hantera de handikapp som sjukdomseffekterna ger. Det är ytterligare påfrestning. Kunskap, inkännande och förståelse saknas ofta.

Därför behövs det krafttag, och det nu. För att ge en svårt drabbad grupp människor, det stöd de behöver. För även om det i nuläget inte finns någon bot så kan vården ge lindring och inkännande. Och samhällets stödfunktioner (däribland Försäkringskassan) skulle kunna bidra till en drägligare tillvaro, inte ytterligare press, på redan hårt drabbade.

Erling Resare, anhörig till ME-sjuk