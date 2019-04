Det är svårt att sammanfatta Karl-Erik Johansson liv. Han var en stor Värnamoprofil och en människa som brann för det han intresserade sig för. Bildkonsten och journalistiken var alltid de ämnen som kom upp när han själv styrde konversationen.

Han var konstrecensent i många år i flera svenska dagstidningar och hade en stor privat konstsamling. Det var ett intresse som han var ivrig att dela med sig av. Vilket yttrade sig i köpet av skulpturen ”Stigande spiral” av konstnären Pål Svensson, som Karl-Erik och hans syster Sonja Wänestig donerat till Värnamo kommun. Den finns placerad på Flanaden i Värnamo.

Fadern var grundare

Karl-Erik har berättat hur han fick sin viktigaste utbildning om tidningsmakeri hemma vid köksbordet under sin uppväxt. Fadern var Karl Vitus Johansson (mest känd under signaturen Kåve), som grundade Värnamo Nyheter 1930. Fyra år därefter, 1934, föddes Karl-Erik. Fadern höll gärna upplysande föredrag för familjen om allt som hade med konsten att göra god journalistik att göra.

Kåve var en erkänd stilist och hans krönikor i tidningen med vinjetten ”Genom brillorna” var mycket uppskattad läsning på sin tid. Karl-Erik ärvde även spaltutrymmet efter fadern och hade en lättsam och nära kontakt med läsekretsen under vinjetten ”Oss emellan”. Karl-Erik gjorde också insatser som lokalhistoriker. Inför Värnamo stads 50-årsfirande gav han ut en samling värnamohistoriska texter i boken ”Vår lilla stad”, som snabbt sålde slut så snart den lämnat tryckpressarna. Han har senare skrivit böcker, om sittkonstsamlande, ”Samla sitt liv” och memoarerna ”Skriva sitt liv”.

Annons

Expansiv tid

Karl-Erik kom in i Värnamo Nyheter under en mycket expansiv tid för tidningen. I slutet på sextiotalet var VN en av de första dagstidningarna i landet att investera i den nya offsettekniken, som gav mycket bättre tryck och helt nya möjligheter med färgtryck i tidningen. Under samma period drog VN ifrån sina konkurrenter och blev den dominerande dagstidningen i bygden. VN var berömt i tidningsbranschen för sin höga hushållstäckning. När tidningen var som störst var över 90 procent av hushållen i Värnamo prenumeranter.

1981 sålde familjerna Johansson-Wänestig Värnamo Nyheter till Hallpressen-koncernen och ett nytt kapitel tog vid i Karl-Eriks liv. En tillvaro som fri skribent och konstkännare. Han och hustrun Berit flyttade först till Paris och sedan till Malmö, där han bodde fram till sin död.