Fotbollen i Skillingaryd håller till i den lägsta divisionen och ishockeyn harvar i trean. Tiderna har varit bättre för båda lagen. En gång i tiden spelade SIS–ishockeyn i andradivisionen under hela nio säsonger i rad och fotbollen kvalade 1967 till tredjedivisionen.

Men det har fostrats duktiga idrottare i Skillingaryd genom åren. Fotbollsspelaren Michael Svensson är kanske den som har lyckats bäst, men även ishockeyns Åke Ryman och fotbollens Lennart Doolk satte verkligen det lilla samhället på karten.

Skillingaryds FK:s löpare Kent Claesson hör också definitivt hemma bland ovan nämnda idrottare. Claesson fanns med i EM utomhus i Budapest 1998 och VM inomhus 1997. Dessutom tog han mänger med SM–guld och gjorde sju finnkamper under tiden i Skillingaryds FK.

Nu har Skillingaryd fått något att hoppas på i idrottsväg igen. Leo Johansson är lovande och har framtiden för sig men till Åke Ryman, Kent Claesson och gänget har han en bra bit. Vi ska även vara försiktiga med att sätta onödig press på den unga skidtalangen från Skillingaryd. Men helt klart har han något ordentligt spännande på gång. Det som är roligt i sammanhanget är också att Leo Johansson tävlar för samma klubb som Kent Claesson gjorde, nämligen Skillingaryds FK.

Leo Johansson, som fyller 18 år på fredag, hade en fin säsong i vintras och utvecklades mycket. När Värnamo Nyheter träffar honom hemma i Skillingaryd har det gått några månader sedan den senaste tävlingen och sommaren står i full blom.

– Framför allt den första delen av säsongen är jag nöjd med. Jag vann säsongspremiären i Bruksvallarna i slutet av november. Men sedan blev jag sjuk i december och hittade efter det inte riktigt tillbaka till min rätta form, berättar han.

Johansson är född och uppvuxen i Skillingaryd, familjen bor fortfarande kvar men för två år sedan flyttade den lovande skidtalangen upp till värmländska Torsby för att studera på skidgymnasiet. Efter sommaren börjar han det tredje året av sammanlagt fyra.

Det stora under förra säsongen var självklart junior–VM som gick utanför Salt Lake City i USA.

– Jag vann JVM–testet och hade ganska stora förhoppningar men gjorde inte mina bästa lopp på JVM. Det gick hyfsat. Jag blev 30:e på 10 kilometer fritt och 22:a på skiathlonen.

Men på junior–SM i Kalix slog han till ordentligt.

– Jag blev fyra på masstarten över 15 kilometer och sedan tvåa på 10 kilometer klassiskt och det kändes verkligen bra att kunna ta en medalj. Men lite surt att komma fyra i masstarten, tycker Leo Johansson.

För tillfället håller Skillingarydstalangen igång med löpning, cykel och rullskidor.

– Jag brukar träna sex dagar i veckan. När det är en vecka med hög belastning så ligger jag på mellan 17 och 20 timmars träning per vecka. Veckor med lite mindre belastning blir det 11 till 14 timmars träning på en vecka, och då blir det mer intervallträning. Oftast blir det dubbelpass, med två timmar på förmiddagen och två timmar på eftermiddagen.

Vilken landslagsgrupp tillhör du just nu?

– De har delat in det i tre olika träningsgrupper. Den första träningsgrupper är tio herrar och tio damer. Grupp två består av åkare som är precis under A–landslaget men över 23 år. Min grupp är lite blandad. Vi är fyra killar som är juniorer och åtta åkare som är mellan 20 och 23 år och är seniorer. Och tjejerna i min grupp är fem juniorer plus sju seniorer. De här grupperna gäller till tävlingssäsongen börjar.

Vad rankar du högst hittills i din karriär?

– Junior–VM rankar jag högt, även om jag har gjort bättre tävlingar.

Vilka är dina distanser?

– Oftast 10, 15 eller 20 kilometer när vi kör distans och sedan sprint också. Jag är bäst på distanserna.

Dina styrkor?

– Det är att hålla ett jämt och bra tempo. Även konditionen är bra.

Det har kanske inte riktigt med skidåkning att göra, men vad springer du milen på?

– Jag har sprungit på 34 minuter som bäst.

Vad behöver du förbättra?

– Styrka och jag behöver även bli snabbare för att bli bättre i sprint.

Hur jobbar man för att bli snabbare?

– Bland annat mer intervaller och kortare intervaller.

Hur gammal var du när du började åka skidor?

– Pappa höll på och tävlade. Han blev 49:a på Vasaloppet som bäst. Jag började tävla när jag var tio år och hängde på pappa. Jag spelade även ishockey men valde skidåkningen.

Vad är det som är så roligt med skidor?

– Jag har alltid tyckt om att vara ute i naturen och träna. Och träningen är rolig.

Är Skillingaryd ett bra ställe att växa upp på när det gäller skidåkning?

– När man kommer upp lite i åldern vill man gärna ha någon att träna med och jag har tränat rätt mycket med pappa. När jag flyttade upp till Torsby fick jag fler att träna tillsammans med. Men just omgivningen att träna runt Skillingaryd är det inget fel på.

Kommer du att fortsätta att tävla för Skillingaryds FK?

– Vi har sagt att vi tar en säsong i taget, det kostar en del för klubben också. Men nästa säsong kommer jag att tävla för Skillingaryd i alla fall.

Är det svårare att bli en duktig skidåkare om man bor långt söderut tror du?

– Jag har inte haft samma snötillgång som de längre upp i landet. Men jag kom med i Kalle Anka–Cup när jag var 13 och hade jag bott högre upp hade jag kanske inte kommit med. Så det är nog både för– och nackdelar. Och just nu är vi en bra grupp härifrån, men bland annat Hallbys Eric Rosjö. Det är många som är födda 1998 och 1999 från Småland som är duktiga. Och även de som är födda 2000. Vi är många bra från Småland för tillfället. Vi har sporrat varandra. Och om du vunnit DM i Småland hade du lika gärna kunnat vinna JSM också.

Har du några förebilder inom skidåkningen?

– Det har mest varit Johan Olsson och Marcus Hellner.

Leo Johansson har ytterligare två säsonger kvar som junior. Kommande säsong är det Hallby i Jönköping som håller i junior–SM.

För en tid sedan fick Leo Johansson 50 000 kronor av skidkungen Johan Olsson. Detta i samarbete med Santander Consumer Bank. Framöver kommer Skillingarydskillen att kunna vända sig till Olsson för råd och tips.

Vad har du för mål med din skidåkning?

– Jag vill bli bäst i världen, säger Leo Johansson utan att tveka.