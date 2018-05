"Det är lätt att glömma men Anton är yngst av spelarna i truppen. Han har ändå varit med en stund nu. Utvecklingen som Anton har haft under föregående säsong har varit enorm, detta resulterade i flera lyckade inhopp under den senare delen av säsongen. Han har ett fint skott och ett kraftigt genombrott som främsta vapen. Jag hoppas och tror att med fortsatt förtroende och samma fina utvecklingskurva så kommer Anton bli en kugge i ASK inom en rimlig framtid. Jag ser fram emot att se Anton växa in i seniorhandbollen på allvar och bidra på alla plan i laget", säger Anderstorps tränare David Löfgren till klubbens webbplats.

Mattias Roth lägger skorna på hyllan.

"Efter spel i Karlskrona, Halmstad och Varberg och med rutin från såväl elitserien som allsvenskan kom Mattias till Anderstorp inför säsongen 17/18. I ett till stora delar nytt lagbygge plockades Mattias in i truppen som lugn pådrivare. Dessa bitar skötte han med bravur under säsongen och var en bidragande orsak till toppositionen och avancemanget tillbaka till allsvenskan. Med detta avancemang följer att laget kommer att höja träningsdosen ännu mer och för Mattias som pendlar mellan Varberg och Anderstorp blev det tyvärr inget alternativ att lägga ner ännu mer tid borta från sin unga och snart växande familj", skriver Anderstorps SK på sin webbplats.