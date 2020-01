De gjorde en storstilad entré under Guldbaggegalan, trion från Glada Hudik-teatern.

Niklas Hillberg, Ida Johansson och Emma Örtlund gick som på catwalken fram genom publikhavet och upp på scen för att presentera de nominerade till publikens pris, klädda i sagolika klänningar.

Vinnare blev filmen "Jag kommer hem igen till jul" med Peter Jöback i spetsen.

Inför Guldbaggegalan pratade tidningen med Emma Örtlund från Gislaved som såg fram emot att stå på scen.

– Det känns som en askungesaga det här med Guldbaggegalan och den är helt sagolik, sade Emma då.

Under Guldbaggegalan delades pris ut i flera kategorier. Däribland till bästa huvudroll, som gick till Emelie Garbers i filmen ”Aniara” och Levan Gelbakhiani i filmen ”And then we danced”.

Hedersguldbaggen delades ut till Lasse Åberg.

Bästa dokumentär gick till Anna Eborn som regisserat dokumentären ”Transnistra”

Årets nykomling gick till Emily Norling, för dokumentärfilmen ”Allt vi äger”.