Friidrotts–SM avgörs under det här veckoslutet i Eskilstuna. Wärnamo SK:s duktiga Ellen Olsson, som kommer från Vristad, gjorde mycket bra ifrån sig under stavhoppet och fixade en fjärdeplats. Självförtroendet är tillbaka och Ellen Olsson berättar att hoppningen under SM kändes bättre än kanske någonsin tidigare.

– Jag hoppade tekniskt jättebra och jag kände att jag hade ännu högre höjder i mig. Det är klart att jag hellre hade tagit brons men jag är väldigt nöjd. Kanske att jag aldrig har hoppat så här bra tidigare, berättar Ellen Olsson för Värnamo Nyheter.

– Det var en stabil tävling från min sida. Jättekul att tävla och en väldigt härlig atmosfär där alla hejade på varandra. Jag har fått tillbaka mycket av mitt självförtroende och har hittat känslan igen, fortsätter Ellen Olsson.

Hässelbys Angelica Bengtsson vann före klubbkamraten Lisa Gunnarsson och med Ullevis Hanna Jansson som trea.

Hanna Adriansson–Nordberg som började sin karriär i Wärnamo SK men numera tävlar för Lidingö blev fyra på 100 meter.