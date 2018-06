Gislaved IS och gästande Vrigstad möttes i division 4 Småland västra i fotboll på onsdagen. Det slutade med seger för Gislaved IS vars segersiffror skrevs till 5–1 (2–1). I och med detta klättrade Gislaved IS upp till topp på tabellen, på samma poäng som Markaryd på andra plats. Vrigstad ligger på tionde plats i tabellen.

Resultatet innebär att Gislaved IS fortfarande är obesegrat den här säsongen, efter elva raka matcher med poäng.