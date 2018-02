Att ta tillvara på miljön är något som blivit allt mer viktigt. Ett steg i att dra ner på vår miljöpåverkan har varit att dra ner på vår användning av fossila bränslen. Därför har miljöbilarna varit på stark frammarsch de senaste åren och även om andelen bensindrivna bilar fortfarande är störst så ökar miljöbilar kraftigt.

— Antalet elbilar och laddhybrider i trafik har ökat med drygt 60 procent jämfört med föregående årsskifte, men står för endast en procent av hela landets personbilsflotta. Det stora antalet personbilar gör att det tar tid att förändra strukturen, säger Anette Myhr, statistiker på Trafikanalys i ett pressmeddelande.

Under det senaste året ökade antal laddningsbara bilar i Gislaved från 46 till 68 stycken, en ökning med nästan 50 procent och alltså strax under snittökningen i landet. I Gislaved har emellertid alla typer av miljöbilar ökat rejält senaste åren. 2007 var andelen miljöbilar 1,5 procent av antalet bilar i Gislaved. En siffra som ökat till 5,7 procent till slutet av 2017. Under samma period har andelen bensindrivna bilar minskat från 88,6 till 57,8 procent. Under det senaste året ökade antal laddningsbara bilar i Gislaved från 46 till 68 stycken, en ökning med nästan 50 procent.

Totalt fanns det 16 494 bilar i Gislaved vid årsskiftet.