Efter söndagens lopp på Race America sa han så här i ett pressmeddelande:

"Det var inte en enda gulflaggsperiod eller säkerhetsbil i dag, så att vi lyckades ta oss från P18 till P6 säger en hel del om insatsen. Vi tvingades slåss för varje position ute på banan och vi hade väldigt bra fart."

Han fortsatte:

"En av nycklarna var helt klart att vi tog hand om däcken på ett effektivt sätt – framför allt på den röda (mjuka) gummiblandningen. Vi såg till att komma ut i fri luft under den stinten och kunde hålla ett högt tempo under lång tid. Just det har varit lite av vår akilleshäl tidigare, så det var extra positivt. Vi har tagit ett klart steg framåt på det området. Teamet gjorde ett fantastiskt jobb i dag och det var skönt att äntligen få göra ett normalt, problemfritt lopp igen."

Felix Rosenqvist, från Värnamo, nådde i och med helgens prestation åter topp i den totala ställningen. Han är just tia på 209 poäng. I "rookietabellen" tog sig Felix om Santino Ferrucci och är nu bäste nykomling, fem poäng före amerikanen.