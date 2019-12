Efter sitt finfina debutår i Hammarby – som bland annat innehöll fyra mål och elva assist – belönas nu Darijan Bojanic från Gislaved med en plats i Janne Anderssons landslag. Det gäller den trupp som ska till Qatar 3-13 januari.

Sverige möter där Moldavien och Kosovo.

"Om man tittar på trupperna som vi haft under det här året är det flera spelare som börjat sin resa i landslaget under just januariturnén. Viktor Claesson, Ken Sema och Alexander Isak är några exempel på spelare som har gått från att vara med på januariturnén till att vara en del av ordinarie landslagstrupper. Vi lägger upp januariturnén precis som vi gör med samlingar under kvalen, så spelarna får en förståelse för hur vi jobbar i landslaget. Steget till att vara med på en ordinarie samling blir därför kortare. Därför är denna turné en viktig del av vår verksamhet", säger förbundskapten Andersson till Svenska fotbollsförbundets webbplats.

Bojanic gjorde sin första landskamp i maj 2011 och sin senaste i oktober 2014 – då mittfältaren nätade på straff i 4–1-vinsten mot Finland.

FAKTA: De åker till Qatar Målvakter: Peter Abrahamansson, Häcken, Pontus Dahlberg, Watford, Isak Pettersson, IFK Norrköping. Försvarare: Anel Ahmedhodzic, Hobro, Adam Andersson, Häcken, Joel Andersson, Midtjylland, Kristopher Da Graca, IFK Göteborg, Marcus Danielsson, Djurgården, Martin Olsson, klubblös, Simon Sandberg, Hammarby, Jacob Une Larsson, Djurgården. Mittfältare/anfallare: Gustav Berggren, Häcken. Darijan Bojanic, Hammarby, August Erlingmark, IFK Göteborg, Alexander Fransson, IFK Norrköping, Simon Hedlund, Bröndby, Daleho Irandust, Häcken, Dino Islamovic, Östersund, Alexander Kacaniklic, Hammarby, Jesper Karlsson, Elfsborg, Jesper Karlström, Djurgården, Jordan Larsson, Spartak Moskva, Robin Söder, IFK Göteborg, Anton Saletros, AIK, Muamer Tankovic, Hammarby.