Måndag kväll börjar resan. Travtränaren och kusken Åke Svanstedts hästskötare Janika Häggman flyger då från New York till Göteborg tillsammans med fjolårets Elitloppstvåa, Resolve, samt tre andra springare. Därefter fortsätter resan vidare mot Bjertorp och Elitloppsfesten på Solvalla.

— Elitloppet som Resolve ska vara med i, det är ett av de absolut största loppen som finns. Det är väldigt få förunnat att ens får vara med där och det krävs världsstjärnor. Att få göra resa från andra sidan Atlanten och komma hem till just det loppet med en så fin häst, det är sådan man bara drömmer om, berättar hon.

När hon fick frågan av Åke Svanstedt om att följa med till Sverige, var svaret ett självklart ja.

— Det här betyder jätte mycket för mig och att få det ansvaret av sin chef, visar att man gjort något rätt. Det förtroendet jag fått av honom är nästan det som betyder mest.

Har du flugit med hästar förut?

— Nej, aldrig. Bara det blir en upplevelse.

Janika Häggman är uppvuxen i Gnosjö. Ett stort intresse för hästar och trav hade hon redan som barn. Hennes far var nämligen hästägare och Janika följde ofta med på tävlingarna.

— Ju äldre jag blev desto mer intresserad blev jag av vad som hände i stallet istället för att bara sitta på publikplats. Sedan blev jag bara fast i det.

Tar hand om hästar

Sedan en tid tillbaka bor hon i USA och arbetar som hästskötare åt Åke Svanstedt. Under vinterhalvåret tillbringas tiden i Florida och under sommarhalvåret är det New Jersey som gäller.

Janika Häggman tar hand om sex hästar och jobbar sju dagar i veckan.

— Jag gör allt det vardagliga med hästarna. Jag ger dem mat, mockar boxar, släpper ut dem i hagen och ser till att de har det bra. Åke sköter träningen.