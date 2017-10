Doug som numera är ambassadör för Erikshjälpen kommer under november och december göra en julturné tillsammans med Erikshjälpen. Turnén har fått namnet Give it away Christmas tour och görs till förmån för Erikshjälpens arbete för barns rättigheter i Uganda.

Turnén startar den 17 november och håller på en månad framåt där konserterna kommer vara i både kyrkor och konserthus.

Den 9 december är en konsert i Pingstkyrkan, Arken i Värnamo inplanerad och den 17 december får Smålandsstenar och Torghuset besök av Doug Seegers.

Som Värnamo Nyheter tidigare skrivit om så besökte Doug Seegers Rydaholm med sitt band, för ett par veckor sedan.

På den här turnén blir det mer avskalat och akustiskt, en blandning av hans egna jullåtar blandat med de mer klassiska julhitsen.