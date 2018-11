Nationalparken Store Mosse och angränsande mark har under den senaste tiden drabbats av den växande vildsvinsstammen – och för att undvika kommande markskador har man nu bestämt sig för att minska vildsvinspopulationen.

– Vildsvinsstammen ökar och eftersom det är läraktiga djur har de hittat en fristad i ytterkanten av nationalparken. Det är inte riktigt hållbart, säger Kjell Mohlin, naturvårdsförvaltare vid länsstyrelsen i Jönköpings län.

– Vildsvinen har en benägenhet att böka i naturbetesmarker och det är huvudskälet till att vi måste agera. De gör även skada på betesmarker utanför och går sedan in i nationalparken och tror att de är i fredat bo. Vi får ta vårt ansvar och bidra till att försöka minska stammen, säger han och lyfter fram att det finns föreskrifter som gör det möjligt att jaga i nationalparkerna.

Inte vid lederna

Jakten kommer att bedrivas under november och december, men det ska inte påverka friluftslivet eller nationalparkens besökare. Det ska heller inte finnas någon risk att örnarna, som matas under vinterhalvåret, störs av jakten, eftersom den inte kommer att ske i just det området.

– Det blir de i de områden där det normalt sett inte vistas folk och inte i anslutning till några leder, som det ser ut nu. Vi kommer samarbeta med angränsande jaktområden och det är inte säkert att några svin fälls inne i parken. Däremot måste vi försöka jaga ut dem där det är helt säkert att avlossa skott.

Kjell Mohlin på länsstyrelsen berättar också att jakten kommer att ske på veckodagar, inte under helger:

– Vi ska försöka genomföra det så att det stör så lite som möjligt.

Får fler ungar

Det blir första gången som vildsvinsjakt kommer äga rum i anslutningen till Store Mosse:

– Det har varit relativt lugnt fram tills det här året, med bara något sporadiskt besök av vildsvin innan, säger han och berättar att omkring 20-30 vildsvin har observerats i närheten av nationalparken den senaste tiden.

– Vildsvinen ökar sin etablering i Jönköpings län och nu är de överallt. Det är ett år med mycket ek- och bokollon och det gynnas vildsvinen av. De unga djuren kommer tidigare i brunst och får fler och större kullar.

Han räknar med att vildsvinen kommer att bli ett återkommande problem i området de kommande åren:

– Det kommer nog att vara permanent och vi får nog medverka vid vildsvinsjakten vid några tillfällen.