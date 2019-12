Under tre säsonger för Gnosjö IF, 2016, 2017 och 2018, gjorde Behar Ferizi imponerande 57 mål på 57 matcher i division 3. I år spelade Behar Ferizi 18 matcher för IFK Värnamo i division 1 södra och det blev två mål på elva startade matcher och elva inhopp. Det är med andra ord en riktigt vass målskytt som nu förstärker Anderstorps IF.

Behar Ferizi är 26 år gammal. Han har tidigare spelat i superettan för IFK Värnamo och tillhörde 2013 Östers IF, som då låg i allsvenskan.

”Att säga att Behar har näsa för målet det kan alla nog förstå. Han är en spelare som tar ansvar på planen och är en härlig kille vid sidan av planen. Styrelsen, spelarna och tränarduon är förstås väldigt nöjda och glada att vi lyckats ro detta i land. Vi tror att han kommer bli den pusselbiten som delvis saknades under denna säsongen med en stabil och pålitlig målskytt”, skriver Anderstorps IF på sin webbplats.

Mattias Candemir ansluter också till Anderstorp. Candemir är rutinerad och bland annat spelat för IFK Värnamo och Husqvarna FF.

”Mattias är en lugn stabil spelare , med pondus och bra spelintelligens och en fin passningsfot. Tränarna Pelle (Johansson) och Jyrki (Karttunen) känner väl till Mattias och säger att han är en spelare som kan användas på de flesta positionerna. Och att det är en kanonkille på och utanför planen”, skriver Anderstorp på sin webbplats.

Mirson Hasani har även han skrivit på för Anderstorp och han kommer närmast från division 2–spel med Ullared men är fostrad i Smålandsstenar.

Abdikariin Daauud Axmed, Bernardo Hernandez Arias och Ahmed Muuse Dhoombe har förlängt med Anderstorps IF och kommer spela för AIF 2020.

Dessutom, och nog så viktigt, har Adem Krasniqi skrivit på för ytterligare en säsong med Anderstorps IF.

Fotnot: Värnamo Nyheter har sökt Behar Ferizi för en kommentar.