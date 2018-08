Efter en granskning som SVT Nyheter Jönköping gjorde i våras har Konkurrensverket inlett ett tillsynsärende för att undersöka om Gnosjö kommun har brutit mot reglerna för offentlig upphandling och nu riskerar kommunen böter.

Ärendet gäller köp av tjänster från ett entreprenadföretag. Bara under förra året ska företaget ha fakturerat kommunen på över fyra miljoner kronor och under 2016 ska det handla om liknande summor, enligt SVT. Dessa köp ska ha gjorts utan någon utannonserad upphandling, trots att gränsen för direktupphandling är 586 907 kronor per år enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).

"I många år"

Samarbetet med företaget ska ha pågått i över 40 år, enligt vad kommunen har uppgett för SVT. Trots det långa samarbetet ska det endast ha gjorts ett fåtal upphandlingar.

– Jag vet inte hur länge vi har anlitat dem, men det har ju varit i många år. Nu när vi ser hur mycket vi har handlat för så ser vi ju i efterhand att vi borde ha upphandlat, åtminstone de senaste två åren. Jag tror inte att det har varit de beloppen tidigare, men vi hade säkert behövt upphandla även tidigare, säger kommundirektör Anna Engström och fortsätter:

– Det har varit saker som har krävt snabba åtgärder, en vattenläcka till exempel. När man ser i backspegeln borde vi ha upphandlat det, för man kan ju upphandla även om det är akuta åtgärder. Det tittar vi på nu.

Det har väl också handlat om planerade jobb?

– Ja, det har det ju varit. Men de arbeten som har varit lite större har man ändå skrivit ett avtal på, menar Anna Engström, som samtidigt medger att allt inte har dokumenterats.

– Det har inte varit riktigt okej det heller.

Teknik- och fritidschef Jan Sandberg konstaterar i kommunens skriftliga svar till Konkurrensverket att det saknas ramavtal och att han inte har funnit något skriftligt avtal för 2017 och 2018.

Har ni inga rutiner där ni ser över att inköp sker på rätt sätt?

– Vi har en person som jobbar med detta på ekonomienheten och stämmer av det mot en avtalsdatabas. När det kommer fakturor som inte har avtal får personen som ska attestera fakturan ett mejl där den ombeds att se över det.

Borde ni inte ha upptäckt detta då?

– Jo, det kan man tycka, men jag tror att alla som har varit involverade i detta har trott att man har gjort rätt. Det är absolut ingen som medvetet har gjort fel.

Misstänkt jävsituation

Enligt SVT:s granskning ska det även finnas en misstänkt jävsituation. Kommundirektör Anna Engström bekräftar att det finns släktförhållande mellan företaget och kommunen:

– En på kommunen är släkt med en som jobbar på företaget, men han har aldrig attesterat fakturorna. Vi anlitade det företaget innan den här personen blev anställd av oss och det har bara löpt på. Vi tänker heller inte att det är någon som har gjort något på ett oegentligt sätt, utan alla har gått in i detta i största välvilja.

Konkurrensverket har fått in underlag från Gnosjö kommun och granskar nu ärendet.