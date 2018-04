Den som vill hitta på något på påsklovet har en hel del att välja bland. På programmet finns bland annat orientering, hoppborgar och judo.



Foto: Arkivbild



Digitalkulturfesten på Kulturplatån är precis avslutad. Men fortfarande finns en hel del aktiviteter att välja bland under påsklovet i Gislaveds kommun. På torsdagen arrangeras en tecknarworkshop på Smålandsstenar bibliotek med Linda Bedwall. I Torghuset i Smålandsstenar visas flera olika filmer och på Anderstorps bibliotek arrangeras påskpyssel. I Anderstorp kan man också hoppa loss bland hoppborgar och uppblåsbara hinder i Borgarkunden i sporthallen. Den som vill prova på en ny sport kan testa orientering med OK Vivill i Smålandsstenar, Judo med Västbo judoklubb i Gislaved eller Friidrott med Villstad GIF i Gisle sportcenter. Under veckan är det också öppet för påsklovslediga i Gisle bowling, Gislebadet och Gislerinken. Mer information om alla aktiviteter finns på Gislaveds kommuns hemsida.