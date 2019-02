När polisen kom för att göra en husrannsakan i mannens bostad så fann de inte bara vapen utan giltiga licenser i ett vapenskåp, utan även en dynamitstav och ammunition i köket och ett armborst i en garderob i sovrummet.

Mannen hävdade att åtminstone två av vapnen, dynamitstaven och ammunitionen var arvegods efter hans far som gick bort för 20 år sedan och att han egentligen inte ville ha dem kvar. Det var bara ren slarv från hans sida att han inte lämnat in dem under någon av polisens vapenamnestier genom åren. Hagelgeväret tillhörde hans bror som han bara förvarade åt honom, och eftersom slutstycket saknades så gick det inte heller att använda. Mannen menade att han inte hade haft uppsåt till brott och därför borde frikännas.

Rätten menade dock att han var väl medveten om att han saknade licens till vapen som kräver licens och att han därmed gjort sig skyldig till vapenbrott, brott mot vapenlagen och brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. För den här mängden vapen och ammunition (743 patroner) som det handlade om, ansåg rätten att straffvärdet var sex månaders fängelse och att det inte skulle kunna gå att frångå kravet på ett fängelsestraff.

Men det gjorde det. Rätten ansåg att det trots allt var förmildrande att mannen varit noga att hålla alla vapnen, armborstet undantaget, inlåsta i vapenskåpet. I stället för sex månader i fängelse blev det villkorlig dom förenat med samhällstjänst i 160 timmar