Det är är berättelsen om Anderstorps IF – "Smålands Brage"

Vid slutet av oktober i år tog Anderstorps IF steget upp i division 3 efter en spännande kvalmatch i Borås. Anderstorp har en rik historia och för två år sedan fyllde klubben aktningsvärda 90 år.

Den hittills främsta framgången kom på sommaren 1941, mitt under brinnande världskrig, då det blev kval till näst högsta serien. Det kanske inte var så konstigt att Torsten Tegnér på Idrottsbladet myntade uttrycket "Smålands Brage" om Anderstorps IF.