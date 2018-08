Årets sommar har verkligen slagit alla rekord med otroligt varmt och fint väder under nästan hela sommaren. Trots det faktum att termometern just nu står på 27 grader så är det snart dags för hockeysäsongen att sätta igång. Många lag har redan gått på is för första gången och ganska snart är det dags för de första träningsmatcherna att spelas.

Nu är det också klart hur serieindelningen och spelschemat för GSK och Värnamo Hockey ser ut i Hockeytvåan kommande säsong. Båda lagen har hamnat i B-serien även denna säsongen. Nya lag i serien jämfört med förra året är nedflyttade HA74 från Sävsjö, Mjölby som flyttat från A-serien och Åstorp som flyttats upp från trean.

Serien startar 29 september men GSK och Värnamo spelar sina första matcher 30 september. GSK får börja hemma mot nykomlingen Åstorp medan Värnamo får börja med att åka till Olofström.

Första derbyt spelas redan följande omgång när GSK kommer på besök i Aplarinken 3 oktober. Returmötet spelas i Gislerinken 14 november.

Fotnot: Datum och tider kan komma att ändras under säsongen.

Spelschema Hockeytvåan 2018/2019 Omgång 1: 2018-09-30 16:00 Gislaveds SK - Åstorps IK, Gislerinken 2018-09-30 1.. Spelschema Hockeytvåan 2018/2019 Omgång 1: 2018-09-30 16:00 Gislaveds SK - Åstorps IK, Gislerinken 2018-09-30 16:00 Olofströms IK - Värnamo GIK, HBM Arena Omgång 2: 2018-10-03 19:00 Värnamo GIK - Gislaveds SK, Aplarinken Omgång 3: 2018-10-07 16:00 Nässjö HC - Värnamo GIK, Höglandsrinken 2018-10-07 16:00 Gislaveds SK - Olofströms IK, Gislerinken Omgång 4: 2018-10-10 19:00 Värnamo GIK - Jonstorps IF IshF, Aplarinken 2018-10-10 19:00 Sölvesborgs IK - Gislaveds SK, Sölveshov Omgång 5: 2018-10-14 17:00 Värnamo GIK - Boro/Vetlanda HC, Aplarinken 2018-10-14 16:00 Nässjö HC - Gislaveds SK, Höglandsrinken Omgång 6: 2018-10-17 19:00 Värnamo GIK - Mjölby HC, Aplarinken 2018-10-17 19:00 Gislaveds SK - Jonstorps IF IshF, Gislerinken Omgång 7: 2018-10-20 15:00 Boro/Vetlanda HC - Gislaveds SK, Borohallen 2018-10-21 16:00 Alvesta SK - Värnamo GIK, Virdavallens Ishall Omgång 8: 2018-10-24 19:00 Gislaveds SK - Mjölby HC, Gislerinken 2018-10-24 19:00 Värnamo GIK - Lund Giants HC, Aplarinken Omgång 9: 2018-10-28 17:00 Värnamo GIK - Sölvesborgs IK, Aplarinken 2018-10-28 16:00 HA74 Sävsjö - Gislaveds SK, Sävsjö Ishall Omgång 10: 2018-10-31 19:00 Alvesta SK - Gislaveds SK, Virdavallens Ishall 2018-11-02 19:00 HA74 Sävsjö - Värnamo GIK, Sävsjö Ishall Omgång 11: 2018-11-04 16:00 Gislaveds SK - Lund Giants HC, Gislerinken 2018-11-04 17:00 Värnamo GIK - Åstorps IK, Aplarinken Omgång 12: 2018-11-11 16:00 Åstorps IK - Gislaveds SK, KvB Hallen 2018-11-11 17:00 Värnamo GIK - Olofströms IK, Aplarinken Omgång 13: 2018-11-14 19:00 Gislaveds SK - Värnamo GIK, Gislerinken Omgång 14: 2018-11-18 16:00 Olofströms IK - Gislaveds SK, HBM Arena 2018-11-18 17:00 Värnamo GIK - Nässjö HC, Aplarinken Omgång 15: 2018-11-21 19:00 Jonstorps IF IshF - Värnamo GIK, Jonstorps Ishall 2018-11-21 19:00 Gislaveds SK - Sölvesborgs IK, Gislerinken Omgång 16: 2018-11-24 15:00 Boro/Vetlanda HC - Värnamo GIK, Borohallen 2018-11-25 16:00 Gislaveds SK - Nässjö HC, Gislerinken Omgång 17: 2018-11-28 19:00 Mjölby HC - Värnamo GIK, Pro Train Arena 2018-11-28 19:00 Jonstorps IF IshF - Gislaveds SK, Jonstorps Ishall Omgång 18: 2018-12-02 17:00 Värnamo GIK - Alvesta SK, Aplarinken 2018-12-02 16:00 Gislaveds SK - Boro/Vetlanda, HC Gislerinken Omgång 19: 2018-12-05 19:00 Lund Giants HC - Värnamo GIK, Lunds Ishall 2018-12-05 19:00 Mjölby HC - Gislaveds SK, Pro Train Arena Omgång 20: 2018-12-09 16:00 Sölvesborgs IK - Värnamo, GIK Sölveshov 2018-12-09 16:00 Gislaveds SK - HA74 Sävsjö, Gislerinken Omgång 21: 2018-12-12 19:00 Värnamo GIK - HA74 Sävsjö, Aplarinken 2018-12-12 19:00 Gislaveds SK - Alvesta SK, Gislerinken Omgång 22: 2018-12-16 16:00 Lund Giants HC - Gislaveds SK, Lunds Ishall 2018-12-16 16:00 Åstorps IK - Värnamo GIK, KvB Hallen Källa: Stats.swehockey.se