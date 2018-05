Insamlingen av dagboksanteckningar pågår fram till och med sista maj. Det är Folklivsarkivet i Lund som tillsammans med Mass Observation Archive i Storbritannien samlar in dagboksanteckningar från den 12 maj 2018.

– Det är en perfekt investering för framtiden. Dagboksanteckningar handlar mycket om individens perspektiv på världen. Tidigare har mycket i Folklivsarkivet bara handlat om fest och glädje, som till exempel julafton. Insamlingen passar väldigt bra med Folklivsarkivet syfte, som är att dokumentera det svenska folket, säger Gabi Louisedotter, arkivarie på folklivsarkivet på Lunds universitet.

Det är för tredje året i rad som insamlingen genomförs.

– På de första två åren fick vi in drygt 500 anteckningar, vilket får ses som ett bra resultat. Tanken är att vi ska ha insamlingen som ett återkommande projekt varje år.

Vad brukar anteckningarna som ni får in handla om?

– Verkligen allt möjligt. Det är allt ifrån vilket väder det var till djupare inre tankar. Något som är återkommande är att många uttrycker hur kul det är att skriva dagbok, då många av dem som skickar in inte brukar skriva regelbundet.

Dagböckerna kommer att arkiveras och tillgängliggöras på Folklivsarkivet. Ambitionen är att anteckningarna även ska kunna publiceras digitalt om de inte är för utmålande. Alla från 15 år och uppåt kan delta, yngre personer ombeds delta i samråd med målsman.

Materialet som skickas in ska inte innehålla namn, adresser eller andra typer av personuppgifter. Dagböckerna ska handla om den 12 maj 2018 och kan skickas in till Folklivsarkivet via post, mejl eller via ett formulär. Skriv så mycket eller lite du vill om precis vad som helst den 12 maj. Läs mer om hur du skickar in dina anteckningar på Folklivsarkivets hemsida.