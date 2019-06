De tar världsfenomenet till Värnamo

Över hela världen firas "The most Wuthering Heights day ever" den 13 juli som en hyllning till hitlåten av Kate Bush. Nu ska också Värnamo delta - med synkroniserad dans i Åbroparken.

–Jag har alltid gillat den låten, säger Maria Grimstål, en av arrangörerna.