– Oerhört generöst, säger Margareta Wargelius om gåvan till stiftelsen som hon leder, Rotary Doctors.

Det är Rotary-klubben i Värnamo som samlat ihop 367 000 kronor, bland annat genom arrangemang som nyårskonserten i Gummifabriken.

– Huvudsyftet med vår verksamhet är att förse fattiga människor i Kenya med sjukvård. Vi arbetar ”where there is no doctor”, förklarar Margareta Wargelius.

Rotary Doctors skickar ut läkare från Sverige till Keny, där de arbetar som volontärer under sex veckor – i team med lokal personal som sjuksköterskor, farmaceuter och laboratorieassistenter. Sedan blir de avlösta av nya volontärläkare.

– Vi kör ut med en jeep fullastad med sjukvårdsmaterial vi kan behöva för vår verksamhet. Förutom direkt sjukvård så har vi mödravårdscentral och barnavårdscentral där vi ger vaccinationer och annat förebyggande som undervisning och utbildning i olika hälsoaspekter som hygien, rent vatten, etcetera, säger margareta Wargelius.