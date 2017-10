Under årets Världens barn-lopp har man samlat in närmare 1,5 miljarder kronor för att hjälpa utsatta barn runt om i världen. Erikshjälpen är en av de organisationer som får ta del av den årliga insamlingen och även bidra till den. På lördag skänker alla Erikshjälpens Second hand-butiker sina dagkassor till kampanjen – så även Värnamobutiken.

– Världens barn är en fantastisk kampanj som engagerar så många. Pengarna som Erikshjälpen får från kampanjen är av stor betydelse och ger oss möjlighet att göra viktiga insatser för barn som lever i utsatthet, säger Lotta Olofson, insamlingschef på Erikshjälpen, i ett pressmeddelande.

Rekord förra året

Pengar från årets kampanj kommer Erikshjälpen att använda för att göra det möjligt för fler barn som bor på sandöar i Bangladesh att gå i skolan. Förra året blev rekordår då Second hand-butikerna skänkte sina dagskassor och samlade in 2,7 miljoner kronor till Världens barn.

– Världens barns dagskassedag är en årlig höjdpunkt för våra butiker. Jag känner stor stolthet i att våra 62 butiker är med och stödjer Världens barn, säger Tomas Bjöersdorff, verkställande chef på Erikshjälpen Second hand, i pressmeddelandet.