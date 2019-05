Team Rynkeby God Morgon har ett stort mål och det är att samla in så mycket pengar som möjligt till Barncancerfonden. Sedan Team Rynkeby startade i Sverige 2011 har det blivit 116 856 654 kronor direkt till forskningen kring barncancer. Förra året överlämnades 35 miljoner.

– Målet är förstås att slå det, säger Mikael Thor, en av två lagkaptener för Team Rynkeby Jönköping.



Foto: Anette Wiik

Överlämnar checken

I år blir överlämnandet extra speciellt eftersom det kommer att ske i Rådhusparken i Jönköping den 28 september, men innan dess ska Team Rynkeby Jönköping, som består 36 medlemmar, ta sig till Paris. Just nu pågår förberedelserna som bäst inför starten den 28 juni. Åtta dagar senare, lördagen den 6 juli, rullar hela laget in på Champs-Élyssées. Inom loppet av en timme går 2 100 cyklister från framför allt Skandinavien i mål i Paris. 2 100 cyklister som alla är klädda i Team Rynkebys knallgula kläder och cyklande på sina gula Bianchicyklar. All utrustning, kläder och cykel framför allt, samt resan till och från Paris, bekostas av cyklisten själv. De pengar som skänks av företag eller dras in på olika arrangemang, går oavkortat till Barncancerfonden.

Så för att bli antagen till Team Rynkeby krävs det inte så mycket cykelvana. Faktum är att det inte behövs någon cykelvana överhuvudtaget.

– Nej, det viktigaste är engagemanget säger Mikael.

300 timmars träning

Fast det blir ju förstås mycket cykling också även innan avfärden mot Paris. Det krävs en viss förberedelse inför att cykla 15-20 mil om dagen i åtta dagar.

– Att cykla 15-20 mil är väl ingen konst, men att göra det åtta dagar i sträck är en annan sak.

Ungefär 300 timmars cykelträning får man räkna med. Varje tisdag och torsdag är det samling i Värnamo och Jönköping för att ge sig ut på träningsrundor och deltagarna kommer ifrån stort sett hela länet även om majoriteten hör hemma i Jönköping.

– Men jag är bördig från Värnamo, säger Thomas Persson som är lagets andre kapten.

1,3 miljoner kronor

På helgerna kör man gemensamma träningspass. I lördags var tanken att man skulle cykla runt Bolmen, men eftersom det snöade i Värnamo så vände man upp till Jönköping och cyklade där i stället. Med den smala landsvägsdäcken hade det varit rent ut sagt livsfarligt att ge sig ut och cykla runt Bolmen.

– Ja, man lägger ganska mycket tid på detta, konstaterar Mikael som ska göra sin andra Parisresa i år.

Utöver detta förbinder man sig att delta i olika event för att dra in pengar till Barncancerfonden. Hittills har Team Rynkeby Jönköping dragit in runt 1,3 miljoner kronor.

Jag kan tänka mig att det är värt allt arbete när du ser alla cyklister cykla uppför Champs-Élyssées?

– Fast det allra störst kommer vara checköverlämnandet den 28 september. Alla lagen kommer till Jönköping och är med i Rådhusparken.