Det hela började förra sommaren när Camilla Holmström kände för att gå på festival.

– Jag var sugen på festival och hade inte varit på festival den sommaren. Då kom jag på att jag ju känner många duktiga musiker, så varför inte fixa en egen festival? säger Camilla och berättar att tanken först var att göra något enkelt och bjuda in någon som spelar gitarr.

– Men jag och brorsan Andrée ville inte göra något halvdant, så vi steppade upp det, fyller Pierre Holmström i.

Sagt och gjort. De tre Holmströmarna, tillsammans med Theresia Karlsson och Andreas Wahl, bestämde sig för att anordna Royalfest. Man började i lite mindre skala, genom att skapa ett slutet evenemang på Facebook, som öppnades upp först samma dag som festivalen ägde rum. Ändå dök det upp omkring 250 personer.

– Vi ville testa. Det blev ju helt och hållet lyckat, med många barn, konstaterar Camilla.

Barnvagn och rullator

Lördagen den 11 augusti är det så dags för andra upplagan av Royalfest, denna gång vid Gamla Fabriken i Marieholm. I år har dessutom ytterligare två personer anslutit sig till arrangörsgruppen, nämligen Thomas Lundell och Louise Holmström.

De berättar att festivalen riktar sig till alla åldrar:

– Den yngsta förra året låg i barnvagn och den äldsta satt på sin rullator, berättar Camilla.

Festivalen börjar klockan 13 och håller på till midnatt. Under eftermiddagen är fokuset särskilt på barnen, med ponnyridning, tipspromenad, hoppborg, godisregn och popcornmaskin.

– Det var så roligt förra året när barnen kom med sina små plastmuggar och ville ha mer popcorn. Man fick stå och poppa hela tiden, berättar hon.

Gratis för gemenskapen

De betonar också att allt är gratis och att det är upplagt som en picknickfestival, där alla får ta med sig egen mat och dryck.

– Grundgrejen som vi ville är att det ska vara gratis. Allting kostar i dag, så varför inte göra något för gemenskapen? säger Camilla, och lyfter fram att man är beroende av sponsorer.

Nytt för i år är också att arrangörerna har startat en ideell förening, Royalfest. Själva festivalen arrangerar föreningen i samarbete med Marieholms samhällsförening, Knattes Production och Bilda.

"Något som passar alla"

Lite senare under eftermiddagen drar livemusiken igång, med flera olika band.

– Det ska vara för hela familjen, så man behöver inte skaffa barnvakt. Ju senare klockan är, desto mer vuxet, säger Thomas Lundell men betonar att barnen kan vara med, tillsammans med sina föräldrar, även under kvällen.

– Det är verkligen något som passar alla, precis som vi som arrangerar också är olika. Jag är lite mer pop och, som du ser, är det lite mer metal här, säger Thomas och vänder sig mot Camilla, Pierre och Andrée.

Under eftermiddagen och kvällen spelar No Possesion Blues, Crimson, Röret, Macadam, The Carlssons och festivalens egna husband Royalband, som består av arrangörerna.

– Det är väldigt blandad musik. Det blir dels trubaduraktigt. No Possesion Blues spelar blues givetvis och de är väldigt etablerade och duktiga musiker. Macadam spelar rockcovers, Crimson är ett ungt hårdrocksband och Röret spelar rock'n'roll, säger Pierre.

Ställer upp gratis

De lyfter fram att alla artister ställer upp utan ersättning, förutom mat och dryck, och att flera andra ställer upp och hjälper till på olika sätt.

– Vi gör rätt mycket för lite pengar. Totalt går det på omkring 20 000 kronor, säger Pierre och lyfter fram att man är tacksam för alla som ställer upp.

Vad kan man förvänta sig av dagen?

– En familjedag. Go stämning, bra musik, hopp och lek. Mys och picknick, sammanfattar arrangörerna.