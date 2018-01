I april flyttar de sista hyresgästerna i etapp 1 in i kvarteret Städet, men redan är etapp 2 på gång. De första hyresgästerna i den andra etappen kommer till hösten. Under lördagen bjöd Finnvedsbostäder in allmänheten in till att gå husesyn i två lägenheter i femvåningshuset Ambolten och på detta en semla med kaffe.

– Vi har laddat med 1 500 semlor, men risken finns att de kan ta slut, konstaterade marknadschefen Caroline Fagerström.

Hotell Tre Liljor hade dock

Intresset var stort, milt sagt, för att se de nya husen inifrån. En del var där för att stilla sin nyfikenhet, medan några var blivande hyresgäster.

– Jag ska flytta hit till hösten, till en trerummare, berättar Susan Trinh.

Många hade synpunkter på det nya kvarteret och då framför allt på hyran som ligger på 8 500 kronor för en tvårummare i Ambolten. Hans Ekberg var en av de som var skeptisk till det.

– Hur ska vi pensionärer ha råd med det? De tycker att vi pensionärer ska klara oss på 7500 kronor, men hur ska vi då kunna betala hyra på 8 500?