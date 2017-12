Ett par kilometer söder om Hok svänger vi ner mot en bondgård. I mjölkrummet är Åke Svensson och Mikael Abdellah fullt upptagna med att hålla reda på jäst som står på förkultivering, mäskning och andra tids- och temperaturstyrda processer. Åkes son Johan sköter, för hand, buteljeringen av den färdiga produkten – som för dagen är mellanöl. Framför sig har han ett antal 100 flaskor…

De båda ”ölgubbarna” brinner av iver att berätta mer om processen, smaksättare, rostningens betydelse. Vi suger åt oss och undrar samtidigt hur de hamnade i en ladugård utanför Hok.

— Vi känner varandra sedan tiden när vi båda jobbade på Jordbruksverket. Då handlade det om olika stödformer och inventering av jordbruksmark, berättar Mikael.

Själv är han tekniker, medan Åke är ekonom – två kompetenser som är ovärderliga för ett litet företag.

Från Borlänge till Hok

— För några år sedan jobbade jag en del uppe i Borlänge – en resa som tar cirka fyra timmar. Då passade jag på att prata med Mikael i telefon och vi hittade ett gemensamt intresse, berättar Åke.

Från Åkes björksav i frysen – för vintillverkning, gled samtalen in mot öltillverkning, som Mikael hade provat. Snart var de igång med en gemensam verksamhet. Många nöjer sig med att köpa halvfärdiga satser, men för Åke och Mikael var det ölbryggning från grunden som gällde.

— Ganska snart insåg vi att det behövdes mer utrymme och hittade det här stället. Jan-Olof, gårdens ägare, hade nyligen slutat med mjölkproduktion samtidigt som ladugården var i bra skick, berättar Mikael.

Ladugården är enligt de båda idealisk för bryggning av öl. Den har redan mycket av den rörutrustning som behövs, god tillgång på vatten och om de vill utöka finns det gott om utrymme.

Mikrobryggeri

Wetterstadens bryggeri är nu, jämte de fem största bryggerierna, ett av landets över 100 så kallade mikrobryggerier. Verksamheten har rört sig från att ha varit en hobby till att nu ligga på gränsen till att bli en fullskalig verksamhet.

— Under de tre år vi har varit igång har det inte varit någon lönsam verksamhet, i och med att vi löpande har investerat allt som vi har fått in. Nu skulle vi kunna gå från 80 liter per sats till 1 000 – tidsåtgången är densamma men då får vi problem med att hinna buteljera, konstaterar Åke.

— I dag går det runt, samtidigt som det fortfarande är en hobby. Jag undrar också om det fortfarande skulle vara lika roligt om det blir ett måste, säger Mikael.

Vad är det roligaste med att producera ett eget öl?

— Det är nog att man kan gå till krogen och köpa sitt eget öl. Och när folk kommer fram och visar sin uppskattning, säger Mikael.