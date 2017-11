Redan förra året hade High Chaparral planer på ett zombielopp, men för få anmälda och för lite tid för att arrangera gjorde att man valde att ställa in. Drömmen om ett zombielopp levde dock kvar och frågan gick istället till Batalj Event som arrangerar zombieloppet Run for your lives i centrala Örebro. Bröderna Gunnar och Erik Haneskog var inte precis nödbedda.

– Underbart! Det här är verkligen drömmen, det är ju en perfekt miljö, säger Erik Haneskog.

Inte först över mållinjen

Under lördagen kommer först drygt 100 barn springa en kortare bana och jagas av snälla vålnader. Alla zombier kommer att bli tillsagda att ta det lite varligt. Men sedan, när mörkret faller, och drygt 400 vuxna står på startlinjen. Ja, då blir tonläget ett annat.

Det kommer förhoppningsvis att bli närmare 100 vålnader utmed den 5,5–6 kilometer långa banan. Det utlovas både ljud- och ljuseffekter och kanske, kanske blir det något pyrotekniskt i slutet.

– Vi har väl inte bestämt det ännu, säger Erik.

Till skillnad från andra lopp så handlar det inte om vem som kommer först över mållinjen, utan om man klarar sig med ett eller flera liv i mål. Alla deltagarna kommer att tilldelas tre svansar som vålnaderna ska försöka ta.

– Nej, det är inte på tid, det ska vara en upplevelse och då får man ta den tid man vill, säger Gunnar.

Gråta av skräck

Upplevelser kommer det finnas gott om utmed vägen, det finns bland annat riktigt elaka planer för sneda huset.

– Därifrån kommer de ut gråtande. Det behöver inte finnas några zombier där, fantasin hjälper till så att det blir läskigt ändå, lovar Erik.

Lotta Edin Johansson, som är vd för High Chaparral, ser fram emot lördagen med stor förväntan. För flera år sedan hörde hon talas om liknande lopp i Danmark och lanserade idén redan då eftersom hon tycker att miljön på High Chaparral är särskilt lämplig.

I år blir det drygt 500 som kommer att springa, men till nästa år satsar de på några tusen. Då kommer även parken att hålla öppet några dagar under höstlovet.

Kan man komma och titta på loppet?

– Absolut. Alla är hjärtligt välkomna, säger Lotta.

– Ja, det blir ju roligare för löparna om det finns publik också, tycker Gunnar.