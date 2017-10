Höstlovslediga danskar, men även tyskar, har varit flitiga besökare på Store mosse under veckan som gått. Naturum har under veckan haft öppet varje dag och erbjudit pyssel samt att man plocka fram lite saker ur samlingarna, bland annat olika rovdjurspälsar. Dessutom har besökarna dagligen kunnat se älgar passera utanför Naturum.

– Just nu när det är älgjakt så är det många älgar i nationalparken. De känner väl att de är trygga här, säger Erik Stenmark.

Men kommer verkligen danskar och tyskar till Sverige när det är så här ogästvänligt väder?

– Oh ja, det har varit ganska många danskar och tyskar. Det har varierat lite under veckan. Början av veckan var bra, onsdag och torsdag var det väldigt lite folk och nu i helgen har det varit mycket. Nu kommer ju svenskarna också.– Oh ja, det har varit ganska många danskar och tyskar. Det har varierat lite under veckan. Början av veckan var bra, onsdag och torsdag var det väldigt lite folk och nu i helgen har det varit mycket. Nu kommer ju svenskarna också.

Ja, när tidningen var på plats så lyste de danska och tyska barnen med sin frånvaro men de svenska barnen fick givetvis också höstlovspyssla. Naturum håller emellertid extraöppet även under det svenska höstlovet med början den 30 oktober.