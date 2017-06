Det bor cirka 1 000 personer i Burseryd och orten har en lång cykeltradition. Redan 1932 avgjordes Västboloppet för första gången. Västboloppet är i år en del av SM och har avgjorts varje år i obruten följd sedan 1932. Det här blir den 86:e upplagan. Imponerande!

Fakta: Cykel–SM i Burseryd Program under veckan: Onsdag 21/6 (tempolopp, individuell start): Dam racer, dam tandem, herr racer, herr handbike, herr tandem, herr trike, herr junior, dam senior. Torsdag 22/6 (tempolopp, individuell start): Dam junior, herr senior. Fredag: Tävlingsuppehåll. Lördag 24/6 (linjelopp): Herr junior, Dam senior. Söndag 25/6 (linjelopp): Dam junior, herr senior.

SM gick som sagt 1971 och 1991 i Burseryd. Men även ungdoms–SM 1995 och en etapp av Postgirot Open 1993 gick i Burseryd. Bokskogens festplats kommer att bli tävlingscentrum under SM–veckan. Både start– och mål är förlagt till Bokskogens festplats.

Det är Burseryds IF som håller i trådarna för SM. Hela midsommarveckan kommer det att vara full fart i samhället. Tävlingarna startar onsdag, invigningen är tisdag kväll, och sista tävlingsdag är söndag. Midsommarafton kommer det att vara tävlingsuppehåll.

Burseryds IF ligger väl framme i planeringen, och hela föreningen sluter upp bakom tävlingen.

– Det är invigning på tisdag kväll i Burseryds kyrka. Efter stunden i kyrkan så går vi ner till torget, och där kommer det att hållas tal och kranskullorna kommer att koras, berättar Madelene Brandin från arrangerande Burseryds IF.

– Vi börjar med handikappidrott under onsdagen med ett antal olika klasser, och vi tycker det är mycket roligt att handikappidrotten finns med under SM–veckan, säger tävlingsledare Johan Nordlund.

– Tempoloppen avgörs onsdag och torsdag, och linjeloppen lördag och söndag. Hela den svenska eliten kommer att vara på plats i Burseryd under veckan. Det kommer att vara ganska jobbiga banor. De är tekniskt krävande. Delvis är banorna på grusväg och det är rätt så ovanligt. Det har varit uppskattat när vi har tävlat på grus tidigare. Men det krävs lite jobb av oss för att det ska gå att köra på grus, fortsätter Nordlund.

Burseryds IF fick beskedet om att få hålla i SM ganska sent.

– Det mesta har fallit på plats den senaste tiden och vi känner att vi har en väldigt bra organisation. Hela föreningen är med och hjälper till. Vi har sju olika sektioner i klubben och ungefär 250 funktionärer under veckan. Det är mycket. Särskilt med tanke att det är midsommar. Herrlaget i fotbollen är flaggvakter och damlaget sköter försäljningen, förklarar Madelene Brandin.

De bästa svenska cyklisterna kommer att gå att följa på vägarna kring Burseryd under veckan.

– De mest namnkunniga är Tobias Ludvigsson på herrsidan och på damsidan är Lisa Nordén, som tog OS–guld i triathlon, anmäld i tempoloppet. Sedan är Burserydssonen Ove Nilsson med, han kör för Motala.

– Vi har även planerat för kvällarna, så att de som är här har något att göra kvällstid. Vi kommer att ha ett SM–tält uppsatt nere i samhället på onsdag och torsdag kväll med mat och underhållning. Det är kanske mest för funktionerna och de anhöriga som är med, säger Madelene Brandin.

Nu hoppas Burseryds IF att en hel del folk ska sluta upp längs tävlingsbanan. Under lördagskvällen kommer det att vara aktiviteter vid Bokskogens festplats. Inträdet från kvällen kommer att skänkas av festplatsens nya ägare till Burseryds IF. Linjeloppen under lördag och söndag kommer dessutom att visas på rörlig bild vid Bokskogens festplats.

– En del kanske är lite oroliga för att ge sig ut då det kommer att vara cyklister överallt. Men det kommer att stå vägvakter överallt och gör man bara som de säger så kommer allt att gå jättebra, lugnar Madelene Brandin.