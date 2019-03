Den 27-årige föraren från Värnamo har förflyttat sig från St. Petersburg i Florida till Austin, Texas. Där väntar 60 varv i årets andra tävling i Indycar.

Och detta på en 5,5 kilometer lång bana där racingserien inte tävlat tidigare.

"Banan är väldigt olik alla andra på Indycar-kalendern, så det återstår att se hur det kommer att påverka racingen. Det är antagligen en av de tuffaste banorna för däcken och den som kräver flest kompromisser i inställningen av bilen. Det blir en utmaning för oss alla", säger Rosenqvist i ett pressmeddelande.

Fast banan – som heter Circuit of the Americas – är inte ny för deltagarna i och med att det officiella försäsongstestet kördes just där i februari i år.

Då var Rosenqvist topp 5 båda dagarna.

"Vi fick onekligen väldigt positiva besked i premiären, men jag skulle säga att COTA är så pass annorlunda att det här blir lite som en nystart för alla. Jag tror att vi kan få se ganska stora omkastningar, men jag ska göra mitt bästa för att ta vid där vi slutade i St. Petersburg", säger han.

Efter fredagens två träningar är det kval på lördag kväll. På söndag, 18.30 svensk tid, startar racet.