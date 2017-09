Den numera välkände countryartisten Doug Seegers ger med sitt band tre konserter i Sverige i höst, en av spelningarna är förlagd till Rydaholms frikyrka onsdagen den 27 september.

— Det känns otroligt roligt, säger Giggi Sundler som är en av initiativtagarna till arrangemanget.

En konsert i månaden

— Vårt mål är att ha en konsert i månaden, där allt från rikskända till lokala musiker framträder.

Han berättar att man har en väldigt stark musiktradition i kyrkan, där många också skriver eget material.

— Det viktigaste är ju att få fram budskapet och det kan vara allt ifrån psalmer till svängig rock, musiken är verkligen något som förenar konstaterar han.

Doug Seegers historia är som han beskriver det själv, mer eller mindre ett mirakel.

Missbruksproblem

Efter många år med både hemlöshet, alkohol- och missbruksproblem i bagaget bad han en dag i desperation till Gud att få kraft att bli fri från missbruket och bestämde sig samtidigt för att bli nykter.

Kort därefter satt han som vanligt i ett gathörn i Nashville och spelade intill soppköket där han ofta åt, då han "upptäcktes" av de svenska artisterna Jill Johnsson och Magnus Carlson, som var där för en tv-inspelning av Jills veranda.

Doug Seegers blev då erbjuden att medverka i programmet och framföra sin låt "Going down to the river"

Programmet sändes i SVT den 5 mars 2014, direkt gick Seegers Facebooksida från 200 fans till 13 000 på ett dygn. Sedermera har det blivit flera hundra spelningar, mestadels i Sverige.

Erikshjälpen

— Jag tror att den här konserten med Doug Seeger, som numera också är Erikshjälpens ambassadör, blir en kväll utöver det vanliga, säger Giggi Sundler.