21-årige Jack Holder beskrivs som ett stort framtidsnamn inom speedwayen och har under säsongen kört för klubbar i både den polska och brittiska högstaligan.

Nästa säsong kan löftet göra storebror Chris Holder, 29, sällskap i Lejonen.

I alla fall om den senare får som han vill.

– Jag har en väldigt bra relation till Chris Holder och han har framfört önskemål att få hit Jack (Holder), säger Lejonens sportchef Anders Fröjd.

– I nuläget är det egentligen bara ett önskemål, men det är klart att vi är intresserade. Jack är en framtidsförare, säger han.

Stort kliv

Sportchefen menar dock att det är ett stort kliv för Jack Holder att börja köra i elitserien.

– Är han intresserad av att bara komma in och känna på det och köra några matcher, då är det mer intressant. Det är inte aktuellt just nu för honom att köra en full säsong, match in och match ut. Det är för tidigt, säger Anders Fröjd.

Jack Holder är inne i sluttampen på säsongen och har fullt upp med både junior-VM och dubbla slutspel i England.

Men när säsongen är över kommer Anders Fröjd att kontakta den unge australiensaren.

– Det finns ett "gentleman's agreement" inom elitklubbarna i Sverige om att inte kontakta uppbundna förare förrän den 15 oktober, då transferfönstret öppnar. Men eftersom Jack Holder inte har kört i Sverige så är det fritt fram. I dagsläget känns det som att det är 50 procents chans att han kör för Lejonen nästa säsong.