Carl Bildt var en av flera tunga makthavare i Sverige som under måndagseftermiddagen lämnade hälsningar med anledning av terrorfången Johan Gustafssons frigivande.

Vilken lycka för Johan! Lättnad för familjen/alla som arbetat för detta. 6 år som fånge hos al-Quaida/Aqim över https://t.co/MJv66dV1XW — Birgitta Ohlsson (@birgittaohlsson) 26 juni 2017

Även Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra och Liberalernas Birgitta Ohlsson skickade sina hälsningar.

”Mycket god nyhet att Johan Gustafsson äntligen släpps fri. Svårt att ens föreställa sig vad han och hans familj gått igenom under tiden”, skriver Kinberg Batra på Twitter.

Imtiaz Sooliman, som leder den sydafrikanska hjälporganisationen Gift of the Givers (GOTG), har under en längre tid försökt få Johan Gustafsson fri. De fick reda på nyheten om hans frigivelse via svensk media.

– Jag är extremt glad att han är fri, men vi hade ingenting med frisläppande att göra, säger Sooliman till TT och fortsätter:

Mycket god nyhet att Johan Gustafsson äntligen släpps fri. Svårt att ens föreställa sig vad han och hans familj gått igenom under tiden. https://t.co/YRqKGwufiL — Anna Kinberg Batra (@KinbergBatra) 26 juni 2017

– Jag pratade med familjen för en vecka sedan och då fanns det ingen ny information. Vi har försökt att få honom frisläppt i över två år, men har du inte pengar kan man inte få ut honom. Regeringar kan förhandla om andra gisslantagare, men jag vet inte hur det har gått till i det här fallet.