Carina Johansson debuterar som vigselförrättare på Alla hjärtans dag

En stor och högtidlig stund, oavsett om det sker i det lilla eller under pompa och ståt.

– Att ingå äktenskap och knyta band med någon annan är något stort och fint, säger kommunstyrelsens ordförande Carina Johansson (C), som under alla hjärtans dag debuterar som vigselförrättare.