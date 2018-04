”Pedagogerna på många förskolor och särskolor får varje dag inta sina måltider under stor stress och i pressade situationer.” Så inleder Gunnie Davidsson (C) och Lizbeth Johansson (C) motionen från Centerpartiet där de föreslår att det ska vara gratis för personal inom förskola och särskola att äta så kallad pedagogisk måltid, där man alltså äter tillsammans med barnen i pedagogiskt syfte.

– Jag jobbar inom förskolan nu och Gunnie har jobbat i skolan, precis som flera i vår partigrupp. Vi har diskuterat det, att vi inte får någon matro, säger Lizbeth Johansson (C).

På liknande sätt resonerar Gunnie Davidsson:

– Jag har jobbat inom skolans värld och vet ju hur det jobbigt det är med de småbarnen. Det kan hostas och petas i maten, och i allra värsta fall kan de spy i maten, säger Gunnie Davidsson (C).



”Slänga i sig maten”

De lyfter fram att pedagogerna har valt yrket fullt medvetna om hur det är, men menar att man inte ska behöva betala för maten när den måste intas under de förutsättningarna. Det finns inte tid att njuta av maten, menar de.

– Det som jag tyckte var jobbigt var att man ska se till att alla ska få mat på bordet och sedan ska man snabbt slänga i sig maten själv innan det första barnet har ätit upp. Samtidigt ska man ha ett gott bordskick och visa att maten är smaklig. Hur ska man klara av det? säger Gunnie Davidsson.

Pedagogisk vinst

I nuläget kostar det 10 kronor inom förskolan och 15 kronor inom skolan, per måltid, för personalen att äta pedagogisk lunch tillsammans med barnen. Gunnie Davidsson och Lizbeth Johansson lyfter fram att personalen ska vara ett gott föredöme för barnen och att det därför är viktigt att någon äter tillsammans med barnen.

– Det ska ju vara den pedagogiska vinsten. Annars faller ju den biten, att se en vuxen äta snyggt, säger Gunnie Davidsson.