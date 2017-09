Läs mer: Stöldvåg över länet i natt

– Jag tror inte att det stoppar vid 50 000 kronor i värde av det som är stulet, säger Peter medan han försöker få ordning på röran som tjuvarna har lämnat efter sig.

På ett ställ är det så gott som tomt, bortsett från två jaktbyxor. Byxor som kostar 1 000 kronor per styck. 15 sådana byxor har tjuvarna fått med sig. Kläder är nerrivna på golvet och lösa galgar trängs med tomma lådor.

– Kläder är det som de har fått med sig mest av. Det värsta är att de har tagit med sig hela kassaapparaten. Växelkassan var nog på runt 4 000 kronor med jag kan ju inte ta betalt. Det kommer också att ta tid att få dörren lagad.

Polisen har just lämnat platsen och de har hittat fingeravtryck. Tjuvarna har tagit sig in genom entrédörren som även den kommer att kosta att laga. Under tiden Peter röjer upp i röran så upptäcker han att det även saknas skor.

– Ja, de har valt ut storlekarna 44 och 46 och lyckats leta rätt på paren också, säger Peter som är uppriktigt förbannad.

Det är det tredje inbrottet som han behöver uppleva i sin butik. Förutom ytterligare en gång då det landade i ett inbrottsförsök då han kom på tjuvarna under tiden de höll på.