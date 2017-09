Jönköpings länstrafik måste göra omfattande besparingar. Oförutsedda skador på tåg och en trafikökning som överstiger den upphandlade volymen är två faktorer som har drivit upp kostnaderna.

En sparåtgärd är att dra in ett antal busslinjer i länet och i Värnamo kommun har linje 271 mellan Värnamo och Ohs – via Bor och Gällaryd – pekats ut. Linjen ska dras in den 1 januari nästa år.

Kostar drygt en miljon

Busstrafiken kan dock komma att räddas kvar av Värnamo kommun. På tisdag tar kommunstyrelsen ställning till ett förslag från näringslivsutvecklare Mikael Karlsson som innebär att kommunen gör ett så kallat tillköp av kollektivtrafik från Jönköpings länstrafik.

Nettokostnaden för ett års trafik ligger runt 1,1 miljoner kronor.

– Merparten är skolresor men en nedlagd linje drabbar ju alla i Gällaryd och Ohs. Många av dem som bor där tycker nog knappast att detta är en jättebra idé, säger Mikael Karlsson.

Samtidigt kan han förstå hur länstrafiken har resonerat.

– Man har tittat på kostnaderna i förhållande till resandeantalet utöver skolskjutsarna och med så få som åker med den här bussen blir det ju förstås ingen lönsam transportlösning.

Vill utreda närtrafik

Mikael Karlsson förslag innebär inte att kommunen ska betala för linje 271 för all framtid. Ett tilläggsköp för 2018 skulle dock ge kommunen tid att utreda hur en indragning av linjen skulle påverka skolskjutsarna.

Dessutom skulle Jönköpings länstrafik få tid på sig att ta ställning till ett tidigare förslag från Värnamo kommun om att i ett gemensamt pilotprojekt utreda om busslinjer kan ersättas med så kallad närtrafik i större skala.

– Att de utreder förslaget om närtrafik är vår motprestation. Vi får se om de tar den bollen för att hålla trafiken vid liv, hittills har de varit försiktigt positiva, säger Mikael Karlsson.

Först av allt ska dock politikerna i Värnamo kommun ta beslut.

