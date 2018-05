Under tisdagen ringde en privatperson till tidningen och berättade om en händelse för två veckor sedan.

– Det här var på fredagen, vid halv sextiden, för två veckor sedan. Jag hade samlat ihop veckans post för att lägga den i brevlådan på torget i Skillingaryd, berättar mannen.

När han var på väg att åka ifrån platsen noterade han att försändelserna hade hamnat under lådan. Missat inkastet, funderade han och försökte igen - med samma resultat.

Bottenlös brevlåda

– Då såg jag att luckan under brevlådan stod öppen. Istället tog jag med mig posten till Hemköp, som ju är ombud för Postnord i Skillingaryd, och lade posten i deras låda samtidigt som jag sa till om den andra brevlådan.

Mannen konstaterade också att det var blåsigt den aktuella fredagen och befarar att försändelser som ramlat igenom kan ha blåst bort.

En enskild händelse? På väg till informationsmötet om Mejeribygget, kollade vi lådan - och som du kan se av bilden är den bottenlös.

Brevlådan vid torget, eller Centralplan som den korrekta adressen är, är vad som kan kallas för en drive-by-låda. Det går alltså att sitta kvar i bilen med nedvevad ruta för den som postar. Då är det svårt att se om posten ramlat igenom.

Ny felanmälan

– Den fredagen fick vi hjälp av kommunen att åtgärda lådan tillfälligt. Sent i går eftermiddag fick vi in en ny felanmälan från tömningen vid klockan 15, och åkte ut under onsdagsförmiddagen för att byta lås, berättar Emma Råberg som är produktionschef vid Postnord i Jönköping.

Hon berättar att brevlådorna brukar få service varje höst och vår, med uppsmörjning av låsen så att de fungerar.

– Det här låset kan ha suttit i flera år och ha varit slitet. Det är svårt att gardera sig mot att saker går sönder, säger Emma Råberg.

