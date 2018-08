Läs mer: Skogsbränder härjar

Under tisdag eftermiddag upptäckte brandspaningsflyget en rökpelare i skogen några kilometer norr om Nydala. Räddningstjänsterna från Värnamo, Skillingaryd, Stockaryd och Rydaholm kallades in och kunde vara snabbt på plats. Även två helikoptrar som är baserade i Växjö kallades in för att hjälpa till i släckningsarbetet.

– MSB har placerat ut helikoptrar på grund av den höga brandrisken, berättar Anders Björk, som är räddningschef i Värnamo.

– Vi ringde och beställde så de var snabbt på plats. De var till stor hjälp.

Höjd beredskap

På grund av den höga brandrisken är beredskapen högre än vanligt. Man har en planerad beredskap som innebär att fyra styrkor kallas ut i första skedet.

– Spridningsrisken var sådan att vi bedömde att vi skulle klara oss med den styrkan.

Hade det blåst mer och varit mer torrt i luften så spridningsrisken varit högre, har man möjlighet att snabbt fördubbla räddningsstyrkan.

Omringade branden

Det som mötte räddningstjänsterna på plats var en brandhärd på 100 x 200 meter och en rökutveckling som bäddade in skogen omkring i rök. Dessutom var branden långt ute i otillgänglig terräng.

– Vi fick ställa bilarna och dra slang fram till branden, berättar Anders Björk.

Annons

Taktiken var att omringa branden, så det blev många meter slang. Som närmast var det 150 meter mellan bilen och branden.

Tysk hjälp

När denna artikel skrivs vid lunchtid på onsdagen är det fortfarande räddningspersonal på plats för eftersläckning, under eftermiddagen är planen att lämna över till markägaren.

Det är flera faktorer som bidragit till att släckningsarbetet avlöpte så pass väl. Den höjda beredkspaen är en viktig orsak, men också hjälpen från luften, inte minst från brandsopaningsflyget.

– De var till stor hjälp och kunde lotsa oss fram till branden från luften.

De två helikoptrarna som MSB placerat ut är inkallade speciellt på grund av hög brandrisk. Det är inte räddningstjänstens egna, utan hjälp utifrån.

– Jag tror att det var en tysk helikopter och en från försvaret.

Har du någon hypotes till brandorsaken?

– Nej, vi har inte hittat något som direkt kan säga det. Men en orsak skulle kunna vara att det var åskväder för några dagar sedan, det kan ha slagit ner en blixt som legat och pyrt en tid. Men det är svårt att säga.

– Nu är det så torrt att minsta gnista kan sätta igång en brand.