Gislaved



Foto: Pontus Lundahl/TT

Det var vid 03.30-tiden som räddningstjänsten fick ett automatiskt brandlarm från restaurangen. När räddningstjänsten kom fram visade det sig att det var en utvecklad brand i köksdelen, varpå bemanningen utökades med styrkor från Smålandsstenar, Burserud och Hestra, meddelar räddningstjänsten i ett pressmeddelande.

Totalt har det varit ett 20-tal personer jobbat med att släcka branden under natten.

Tidigt under lördagsmorgonen, strax innan klockan 05.00, rapporterade räddningstjänsten att den initiala branden var nedsläckt av rökdykare. Räddningstjänsten riktade då in sig på att identifiera och släcka brand i byggnadskonstruktionen.

All personal som sattes in under natten kommer troligtvis att behöva jobba på platsen till 08-tiden på morgonen innan man har möjlighet att trappa ner, skriver räddningstjänsten i pressmeddelandet.

FOTNOT: Texten uppdateras

